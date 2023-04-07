Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Локомотивом»

«Есть ли шанс увидеть Барриоса на поле в воскресенье? Шанс увидеть его есть, он тренируется вместе с командой. Решение о его участии мы примем непосредственно перед матчем. Посмотрим на его состояние. Он готов.



Помимо Барриоса, у Саши Ерохина и Густаво Мантуана есть небольшие проблемы — они не смогут принять участие в игре, но я думаю, к следующему матчу они уже будут готовы», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».