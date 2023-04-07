Суд отказал Газизову в удовлетворении иска против Федуна

Хорошевский районный суд города Москвы принял решение отказать в удовлетворении иска бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова к экс владельцу «красно белых» Леониду Федуну, говорится в материалах официального портала судов общей юрисдикции города Москвы.

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Как ранее стало известно «Матч ТВ», Газизов подавал иск к Федуну с требованием выплатить ему невыплаченную заработную плату в размере 399 миллионов рублей.

В СМИ сообщалось, что бывший гендиректор «Спартака» предоставил бумагу, которая, с его слов, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Позже Федун заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.