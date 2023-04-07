Аршавин высказался о возвращении пива на стадионы

Бывший футболист, заместитель гендиректора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выступил за снятие запрета на продажу пива на стадионах Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

«Выступаю ли я за возвращение пива на стадионы? Да», — сказал он.

Напомним, что продажа алкоголя на российских стадионах запрещена с 2005 года. С тех пор инициативы разрешить торговлю пивом неоднократно появлялись. В частности, в одном из последних обращений к правительству было предложено вернуть продажу алкогольного пива на матчах РПЛ.