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45 минут назад

Аршавин поддержал возвращение продажи пива на стадионы

Никита Бородкин

Бывший футболист, заместитель гендиректора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выступил за снятие запрета на продажу пива на стадионах Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

Аршавин высказался о возвращении пива на стадионы
Фото: ТАССТАСС

«Выступаю ли я за возвращение пива на стадионы? Да», — сказал он.

Напомним, что продажа алкоголя на российских стадионах запрещена с 2005 года. С тех пор инициативы разрешить торговлю пивом неоднократно появлялись. В частности, в одном из последних обращений к правительству было предложено вернуть продажу алкогольного пива на матчах РПЛ.

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял о готовности поддержать эту инициативу. Депутат Госдумы Ирина Роднина не оценила идею. Она сравнила продажу пива для привлечения болельщиков с поощрением собак за хорошее поведение.

Футбол,Александр Дюков,Ирина Роднина,Андрей Аршавин,РФС,Зенит,Госдума,
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