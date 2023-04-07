Вратарь с русскими корнями — лидер Серии А по «сухим» матчам! Проведель тащит «Лацио» в ЛЧ

Завтра ему предстоит матч с «Ювентусом».

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В сентябре 2022 года итальянский вратарь с российскими корнями Иван Проведель получил вызов в сборную Италии. Спустя месяц после перехода в «Лацио» он оказался нужен Роберто Манчини в национальной команде. Мы уже писали о его карьере, периоде в «Эмполи» и «Специи», а сейчас расскажем, как феноменально Иван спрогрессировал в этом сезоне. Прямо сейчас вратарь – первый номер «Лацио» и лидер по «сухим» матчам в Серии А в текущем розыгрыше.

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Иван Проведель – лучший вратарь Серии А

С сентября 2022 года Проведель дважды вызывался в сборную Италии, но ни одного матча не сыграл. 29-летний вратарь остался в запасе в матче с Венгрией в Лиге наций и через два месяца в товарищеской игре с Австрией. Возможно, дебют Ивана за сборную Италии состоялся бы в марте этого года, когда итальянцы играли с Англией и Мальтой в отборе Евро-2024, но он пропустил эти матчи из-за болезни.

Зато матчи «Лацио» вратарь почти не пропускает. Ивана брали в клуб вторым голкипером, но всё изменилось уже в первой игре. Луиш Максимиану, который пришёл в клуб летом, как и Проведель, дебютировал за «Лацио» в 1-м туре Серии А. Уже на восьмой минуте матча португалец вышел за пределы штрафной площади, схватил мяч в руки и удалился. Маурицио Сарри выпустил Ивана, который хоть и не взял пенальти в конце первого тайма от Марко Арнаутовича, но не подвёл – «Лацио» выиграл в меньшинстве со счётом 2:1. С тех пор вратарь с русскими корнями – основной у бело-небесно-голубых. Проведель сыграл 17 матчей «на ноль» в Серии А из 28 и не пропустил от таких команд, как «Аталанта», «Рома», «Милан», «Наполи». Наш вратарь также защищал ворота в Лиге Европы, где «засушил» в матче со «Штурмом» и помог победить «Фейеноорд» и «Мидтьюлланн».

Перед Новым годом Иван, сыгравший к тому моменту 21 матч за «Лацио», поделился впечатлениями от работы с Маурицио Сарри.