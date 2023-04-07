$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Шелия назвал тренеров, оказавших наибольшее влияние на его карьеру

Чемпионат.com

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия выделил тренеров, которые повлияли на его взрослую карьеру больше остальных.

Голкипер «Ахмата» назвал тренеров, оказавших наибольшее влияние на его карьеру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Назову двух. Евгений Перевертайло — он поверил в меня в РПЛ, взял в «Уфу». И Виктор Гончаренко — при нём я поменял своё сознание, посмотрел на футбол с другой стороны.

То, как он подходил к работе. Система тренировок, его богатый словарный запас, его отношение к футболистам. Ты слушаешь его и понимаешь: «Блин, это мне помогает».

Один пример. У Гончаренко никто не имел права помешать тренировочному процессу. Никто. Неважно, спортивный директор, президент. Если кто-то выходил на поле во время занятия, Гончаренко мог любому сказать: «Уводите их, не портите нам работу».

У нас практически не было пауз между упражнениями, очень высокая интенсивность. Когда ты видишь, насколько тренер дорожит этим процессом, ты тоже загораешься, не хочешь ничего испортить. Он нам говорил: «Вы можете на теории спать, нет проблем, но когда я буду говорить кому-то послушать, он должен обязательно слушать». Это шутка, понятно.

Теории сначала длились по 1,5 часа, но он сразу предупредил: «Надо потерпеть, дальше они будут сокращаться, но сейчас важно усвоить эту информацию», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

Футбол,Евгений Перевертайло,Виктор Гончаренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий