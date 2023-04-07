«ПАРИ НН» получит текст решения о техническом поражении в матче с «Торпедо»

Контрольно дисциплинарный комитет РФС до конца дня направит в «ПАРИ НН» полный текст решения по присуждению технического поражения команде в матче 20 го тура МИР РПЛ с «Торпедо», заявил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Матч «Торпедо» и «ПАРИ НН» завершился вничью — 1:1. В составе «ПАРИ НН» участие в игре принял полузащитник Ярослав Михайлов, который в текущем сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит 2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист должен был пропустить игру с «Торпедо». Позднее КДК РФС удовлетворил протест «Торпедо» на несоблюдение регламента и присудил команде Артема Горлова техническое поражение со счетом 0:3.

— Сегодня до конца дня полный текст решение уйдет в «ПАРИ НН». У клуба будет 7 календарных дней с момента получения текста, чтобы подать апелляцию на данное решение КДК, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».