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1 час назад

КДК РФС в пятницу отправит в «ПАРИ НН» текст решения о техническом поражении в матче с «Торпедо»

Матч ТВ

Контрольно дисциплинарный комитет РФС до конца дня направит в «ПАРИ НН» полный текст решения по присуждению технического поражения команде в матче 20 го тура МИР РПЛ с «Торпедо», заявил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«ПАРИ НН» получит текст решения о техническом поражении в матче с «Торпедо»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Матч «Торпедо» и «ПАРИ НН» завершился вничью — 1:1. В составе «ПАРИ НН» участие в игре принял полузащитник Ярослав Михайлов, который в текущем сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит 2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист должен был пропустить игру с «Торпедо». Позднее КДК РФС удовлетворил протест «Торпедо» на несоблюдение регламента и присудил команде Артема Горлова техническое поражение со счетом 0:3.

— Сегодня до конца дня полный текст решение уйдет в «ПАРИ НН». У клуба будет 7 календарных дней с момента получения текста, чтобы подать апелляцию на данное решение КДК, — сказал Григорьянц корреспонденту «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России можно смотреть на федеральных каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Артем Горлов,Ярослав Михайлов,Артур Григорьянц,Торпедо,Фонбет,
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