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53 минуты назад

Аршавин дал совет самому молодому автору гола в истории сборной России

Lenta.ru

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру самого молодого автора гола в истории национальной команды Сергея Пиняева. Об этом сообщает Sport 24.

Аршавин дал совет самому молодому автору гола в истории сборной России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, полузащитник «Локомотива» является лучшим игроком 2004 года рождения.

«Будет ли прогрессировать? Пока он играл, то продолжал. Все зависит от желания», — заявил Аршавин.

Экс-игрок также дал совет хавбеку.

«Ну а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу», — добавил Аршавин.

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории национальной команды 26 марта. Он забил мяч в товарищеском матче со сборной Ирака в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

Футбол,Сергей Пиняев,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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