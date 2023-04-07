Аршавин дал совет самому молодому автору гола в истории сборной России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру самого молодого автора гола в истории национальной команды Сергея Пиняева . Об этом сообщает Sport 24 .

По его словам, полузащитник «Локомотива» является лучшим игроком 2004 года рождения.

«Будет ли прогрессировать? Пока он играл, то продолжал. Все зависит от желания», — заявил Аршавин.

«Ну а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу», — добавил Аршавин.

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории национальной команды 26 марта. Он забил мяч в товарищеском матче со сборной Ирака в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.