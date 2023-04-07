Бывшая жена Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры и раскрыла свой вес

«Почему каждый своим долгом считает указать мне на недостаточный вес? Думаете, я об этом не знаю? Знаю. Сейчас я уже набрала пару килограммов. Осталось еще столько же, и я буду в своем идеальном весе. Я всегда была худенькой», — заявила Мамаева, пояснив, что в данный момент она здорова и масса ее тела составляет 50 килограммов.