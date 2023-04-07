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Бывшая жена Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры и раскрыла свой вес

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры и раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Бывшая жена Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры и раскрыла свой вес
© Lenta.ru

Накануне бывшая модель поделилась снимком, где позировала боком к камере в кожаных юбке и топе. При этом подписчики решили, что блогерша выглядит болезненно худой. В свою очередь она ответила на подобные заявления юзеров, отметив, что у нее в организме наблюдался временный сбой, из-за которого вес упал до 46 килограммов.

«Почему каждый своим долгом считает указать мне на недостаточный вес? Думаете, я об этом не знаю? Знаю. Сейчас я уже набрала пару килограммов. Осталось еще столько же, и я буду в своем идеальном весе. Я всегда была худенькой», — заявила Мамаева, пояснив, что в данный момент она здорова и масса ее тела составляет 50 килограммов.

В сентябре 2022 года Алана Мамаева раскрыла свои траты за месяц. Отвечая на вопросы подписчиков, экс-модель призналась, что на жизнь с двумя детьми в месяц ей требуется от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

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