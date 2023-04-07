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56 минут назад

Стало известно об отказе ПСЖ отпускать Мбаппе вне зависимости от предложений

Lenta.ru

В «Пари Сен-Жермен» отказываются отпускать форварда Килиана Мбаппе вне зависимости от того, насколько выгодные предложения по нему поступят. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Стало известно об отказе ПСЖ отпускать Мбаппе вне зависимости от предложений
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, в команде готовятся реструктуризировать состав летом 2023 года из-за неудачного выступления в сезоне-2022/2023, однако Мбаппе считают ключевым игроком. Руководство ПСЖ считает, что нападающий не продается, и намерено сохранить его в составе как минимум до окончания контракта.

19 декабря 2022 года стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Футбол,Килиан Мбаппе,Реал,
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