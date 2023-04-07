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15 минут назад

Карло Анчелотти объяснил, почему никогда не будет тренировать «Барселону»

Чемпионат.com

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что никогда не возглавит «Барселону».

Анчелотти объяснил, почему никогда не будет тренировать «Барселону»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Невозможно представить, что я буду работать в «Барселоне». Уважаю и Хави, и клуб, но сейчас я нахожусь в лучшем клубе мира, который очень люблю. Не хочу ничего менять. В «Реале» довольны собой. Да, мы отстаём от соперника на 12 очков в Ла Лиге, но «Барселона» играет прекрасно. Мы продолжим борьбу, хотя цифры выступают против нас», — приводит слова Анчелотти Marca.

63-летний Анчелотти впервые возглавил мадридскую команду в июле 2013 года и отработал два сезона. Второй приход Анчелотти в «Реал» состоялся летом 2021 года и продолжается до сих пор.доступна в Okko.

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,
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