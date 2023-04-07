Анчелотти объяснил, почему никогда не будет тренировать «Барселону»

«Невозможно представить, что я буду работать в «Барселоне». Уважаю и Хави, и клуб, но сейчас я нахожусь в лучшем клубе мира, который очень люблю. Не хочу ничего менять. В «Реале» довольны собой. Да, мы отстаём от соперника на 12 очков в Ла Лиге, но «Барселона» играет прекрасно. Мы продолжим борьбу, хотя цифры выступают против нас», — приводит слова Анчелотти Marca.