В консультативный совет УЕФА войдут мировые звёзды футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создал новый консультативный орган – комитет по футболу, который объединит выдающихся тренеров и знаменитых футболистов. Председателем совета стал бывший игрок сборной Хорватии и «Милана» Звонимир Бобан. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Times.