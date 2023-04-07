Стало известно об интересе турецкого клуба к Черчесову

Стало известно об интересе турецкого клуба «Трабзонспор» к бывшему тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации издания, в команде рассматривают кандидатуру Черчесова на пост главного тренера в сезоне-2023/2024. Отмечается, что специалист отказался комментировать эту информацию.

На данный момент Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош». Он подписал контракт с командой 20 декабря 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны.