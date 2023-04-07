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1 час назад

Журова: не ожидала от Кержакова слов про отъезд

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировал на слова российского экс-футболиста и действующего тренера Александра Кержакова. Форвард признался, что на время уехал из страны из-за обстановки вокруг.

Журова: не ожидала от Кержакова слов про отъезд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ну, уехали звёзды. Что мы с ними будем делать? Смотря что они говорят. Они в первую очередь, конечно, люди, и у них есть свои какие-то человеческие реакции. Но от Кержакова не ожидала, давайте говорить честно. Мне казалось, что он достаточно пророссийский. Но, наверное, какой-то человеческий инстинкт у него сработал», — цитирует Журову «Гов

Футбол,Светлана Журова,Александр Кержаков,Госдума,
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