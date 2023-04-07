Тренер «ПСЖ» заявил, что клуб уладил инцидент вокруг проморолика с Мбаппе

«Пари Сен Жермен» уладил ситуацию вокруг рекламного ролика с участием нападающего команды Килиана Мбаппе, заявил главный тренер Кристоф Гальтье.
В четверг «ПСЖ» опубликовал проморолик для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из игроков парижской команды в проекте участвовал только Мбаппе. После публикации видео футболист в социальной сети раскритиковал рекламную кампанию. Впоследствии ролик был удален.
— Мне сложно говорить на эту тему, потому что это касается Килиана Мбаппе и клуба. Я видел, как он улыбался на тренировке, несмотря на то, что у него была небольшая проблема с бедром, которая не помешает ему завтра сыграть против «Ниццы». Я знаю, что между руководством и игроком состоялся разговор. Недоразумение разрешилось, — приводит слова Гальтье As.
В текущем сезоне Мбаппе провел 34 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 8 голевых передач.