Тренер «ПСЖ» заявил, что клуб уладил инцидент вокруг проморолика с Мбаппе

— Мне сложно говорить на эту тему, потому что это касается Килиана Мбаппе и клуба. Я видел, как он улыбался на тренировке, несмотря на то, что у него была небольшая проблема с бедром, которая не помешает ему завтра сыграть против «Ниццы». Я знаю, что между руководством и игроком состоялся разговор. Недоразумение разрешилось, — приводит слова Гальтье As.