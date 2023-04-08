$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Игорь Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте

Чемпионат.comиещё 2

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что мечтает ещё раз выиграть какой-нибудь трофей с московской командой, так как понимает, что в его возрасте нет большого количества времени, которое можно потратить на достижение этой цели.

Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Осталась ли у меня какая-то футбольная мечта? Как и у любого спортсмена — мечтаю ещё раз выиграть какой-то трофей. В моём возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые ты можешь потратить на достижение этой цели. Понимаешь, что нужно всё делать здесь и сейчас. Конечно, я мечтаю, но как это будет выглядеть — зависит от всей команды и в какой-то степени от везения», — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

Последним трофеем ЦСКА был Суперкубок России в 2018 году.

Футбол,Игорь Акинфеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий