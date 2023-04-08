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26 минут назад

Молдавский клуб оштрафовали за антироссийские баннеры

Газета.Ru

Молдавская федерация футбола (FMF) оштрафовала местный клуб "Зимбру" за антироссийские баннеры, которые были вывешены болельщиками во время матча против "Шерифа" в чемпионате страны, сообщается на официальном сайте организации.

Молдавский клуб оштрафовали за антироссийские баннеры
Фото: zimbru.mdzimbru.md

Болельщики "Зимбру" 1 апреля на матч против "Шерифа" пронесли и вывесили на трибуне два баннера политического характера. Как утверждается в сообщении, клуб был оштрафован на $1650. Это не первый подобный случай на футбольном стадионе.

На стадионе в кипрской Ларнаке стюарды отобрали у фанатки киевского "Динамо" баннер антироссийского содержания во время матча украинского клуба против местного АЕКа в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Также клуб был оштрафован за поведение болельщиков. Во время матча они зажигали дымовые шашки, выкрикивали нецензурные кричалки в адрес команды соперника и кидали пластиковые бутылки на поле.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что польский "Шленск" оштрафовали за баннер болельщиков с призывом не помогать Украине.

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