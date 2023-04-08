Акинфеев пообещал продолжать карьеру до 2030 года

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал предложение бывшего полузащитника армейцев и сборной Бразилии Даниэла Карвальо, который выступил за организацию товарищеского матча, в котором сыграли бы победители Кубка УЕФА сезона-2004/2005 в составе столичного клуба.
В конце марта Карвальо прилетал в Москву для участия в составе ЦСКА в контрольном матче с командой Медиалиги 2DROTS.
«Мы договорились, что в 2025 году попытаемся сделать историю – собрать ту команду, которая была в Кубке УЕФА, сделать что-то красивое. Карвальо предложил, чтобы этот матч стал моим прощальным в карьере? Чего-то рановато он меня списывает, я ещё до 2030-го играть буду (смеётся)!» – приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.
В 2005 году ЦСКА под руководством Валерия Газзаева стал обладателем Кубка УЕФА. В решающем матче российский клуб победил португальский «Спортинг» со счётом 3:1.