Акинфеев пообещал продолжать карьеру до 2030 года

«Мы договорились, что в 2025 году попытаемся сделать историю – собрать ту команду, которая была в Кубке УЕФА, сделать что-то красивое. Карвальо предложил, чтобы этот матч стал моим прощальным в карьере? Чего-то рановато он меня списывает, я ещё до 2030-го играть буду (смеётся)!» – приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.