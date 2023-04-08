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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри».

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Саутгемптон»
© globallookpress.com

«Манчестер Сити» на выезде оказался сильнее «Саутгемптона» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд (45-я и 68-я минуты). Также по одному разу отличились Джек Грилиш (58) и Хулиан Альварес (74). «Святые» ответили забитым мячом в исполнении Секу Мара (72).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 67 очками продолжает находиться на второй позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Рубена Селлеса располагаются на 20-й строчке, имея в своем активе 23 очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Лестер», а «Саутгемптон» на своем стадионе сыграет с «Кристалл Пэлас». Оба противостояния состоятся 15 апреля.

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