«Ахмат» уверенно обыграл «Урал» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра, прошедшая 8 апреля в Грозном, завершилась победой грозненцев со счетом 2:0.
Уже на третьей минуте с передачи Бернарда Бериши хозяев поля вывел вперед Евгений Харин, а на 57-й минуте уже сам Бериша, избранный впоследствии лучшим игроком матча, увеличил преимущество своей команды.
Благодаря победе «Ахмат» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 25 очками располагается на десятой строчке.
В 23-м туре «Ахмат» 16 апреля сыграет на выезде с воронежским «Факелом», а «Урал» 15 апреля дома будет принимать московский ЦСКА. Напомним, что екатеринбургская команда сыграет с армейцами также в финале Пути РПЛ Кубка России.
Ранее нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о взаимоотношениях с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
«Я видел его лишь один раз — он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад», — сказал Конате.