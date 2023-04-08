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1 час назад

"Ахмат" обыграл в Грозном "Урал" и поднялся на 5-е место в РПЛ

Газета.Ruиещё 11

Грозненский «Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ахмат» уверенно обыграл «Урал» в матче РПЛ
Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"Пресс-служба ФК "Ахмат"

Игра, прошедшая 8 апреля в Грозном, завершилась победой грозненцев со счетом 2:0.

Уже на третьей минуте с передачи Бернарда Бериши хозяев поля вывел вперед Евгений Харин, а на 57-й минуте уже сам Бериша, избранный впоследствии лучшим игроком матча, увеличил преимущество своей команды.

Благодаря победе «Ахмат» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 25 очками располагается на десятой строчке.

В 23-м туре «Ахмат» 16 апреля сыграет на выезде с воронежским «Факелом», а «Урал» 15 апреля дома будет принимать московский ЦСКА. Напомним, что екатеринбургская команда сыграет с армейцами также в финале Пути РПЛ Кубка России.

Ранее нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о взаимоотношениях с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

«Я видел его лишь один раз — он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад», — сказал Конате.

Футбол,Евгений Харин,Бернард Бериша,Мохамед Конате,Рамзан Кадыров,
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