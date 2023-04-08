$79.50+0.1487.10+0.37
53 минуты назад

Главу УЕФА обвинили в фальсификации данных в резюме

Lenta.ruиещё 1

Главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина обвинили в фальсификации данных о себе в резюме. Об этом сообщает Marca со ссылкой на словенский портал Slava.

Главу УЕФА обвинили в фальсификации данных в резюме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда функционер избирался на пост президента УЕФА в 2016 году, он заявил, что был членом совета директоров футбольного клуба «Олимпия» с 2006 по 2011 год. По информации издания, эти данные являются ложью. Если факт фальсификации установят, избрание Чеферина могут признать недействительным.

5 апреля Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА. 55-летний словенец был единственным кандидатом на должность. Таким образом, он продолжит руководить организацией до 2027 года.

Чеферин: Месси должен был удержать Мартинеса от непристойного поведения

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. В феврале 2019 года он уже переизбрался на этот пост.

Футбол,Александр Чеферин,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий