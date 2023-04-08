Зинченко — о Жезусе: "Удивительный талант"

«Он реальный пример того, как усердно и с правильным отношением к делу нужно работать каждый божий день.



Удивительный талант. Я знаю, что он так усердно работал, чтобы оказаться в том положении, в котором он сейчас находится.



Я так счастлив познакомиться с ним лично! Приятно иметь такого товарища по команде», – приводит слова Зинченко Sky Sports.