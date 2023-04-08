Зинченко — о Жезусе: удивительный талант. Он пример того, как усердно нужно работать
Футболист «Арсенала» Александр Зинченко высказался о партнёре по команде, бразильском нападающем Габриэле Жезусе.
«Он реальный пример того, как усердно и с правильным отношением к делу нужно работать каждый божий день.
Удивительный талант. Я знаю, что он так усердно работал, чтобы оказаться в том положении, в котором он сейчас находится.
Я так счастлив познакомиться с ним лично! Приятно иметь такого товарища по команде», – приводит слова Зинченко Sky Sports.
Габриэл Жезус перешёл в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити». В текущем сезоне чемпионата Англии бразилец провёл в составе «канониров» 17 игр, набрав в них 12 результативных баллов (семь голов и пять передач).
На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Лондонцы опережают «Манчестер Сити» на восемь очков.