Билялетдинов: «Дзюба имеет планы на матч с "Зенитом"»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба будет иметь высокую мотивацию в матче 22 го тура МИР РПЛ против «Зенита», такое мнение высказал бывший хавбек «красно зеленых» Динияр Билялетдинов.

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Встреча пройдет 9 апреля в Москве. Игру смотрите в прямом эфире на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начало трансляции — в 19:15 (мск), стартовый свисток прозвучит в 20:00.

— У «Локомотива» есть шансы выиграть у «Зенита». Надо организованно действовать на протяжении всего матча. У железнодорожников моменты будут. Тем более форвард Дзюба имеет свои планы на эту игру. Артем часто забивал своим бывшим клубам. Думаю, у него будет запредельная мотивация. К тому же «Локомотив» находится в неплохой форме.

— Думаете, у «Зенита» будет недонастрой на «Локомотив»?

— Такого не может быть. «Зенит» должен уверенно завершить сезон. Они могут и за два три тура до конца обеспечить себе золото. Именно сейчас начинаются ключевые матчи для петербуржцев, — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».