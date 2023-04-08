$79.50+0.1487.10+0.37
23 минуты назад

Футболист «Наполи» назвал экс-тренера «Зенита» гением

Газета.Ru

Футболист «Наполи» Виктор Осимхен поделился мнением о наставнике команды Лучано Спаллетти, передает France Football.

Осимхен назвал Спаллетти гением
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лучано Спаллетти — гений, поверьте мне. То, что Спаллетти сделал здесь с момента своего прихода в Неаполь, нельзя сравнить ни с чем», — сказал Осимхен.

В текущем сезоне Серии А «Наполи» занимает первое место, набрав 74 очка. Римский «Лацио», расположившийся на втором месте, имеет в активе 55 баллов и игру в запасе.

Спаллетти тренировал петербургский «Зенит» с 2009 по 2014 год. С сине-бело-голубыми Спаллетти дважды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он тренирует «Наполи» с 2021 года.

Футбол,Виктор Осимхен,Лучано Спаллетти,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий