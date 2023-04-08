Осимхен назвал Спаллетти гением

Футболист «Наполи» Виктор Осимхен поделился мнением о наставнике команды Лучано Спаллетти, передает France Football.

«Лучано Спаллетти — гений, поверьте мне. То, что Спаллетти сделал здесь с момента своего прихода в Неаполь, нельзя сравнить ни с чем», — сказал Осимхен.

В текущем сезоне Серии А «Наполи» занимает первое место, набрав 74 очка. Римский «Лацио», расположившийся на втором месте, имеет в активе 55 баллов и игру в запасе.