Осимхен назвал Спаллетти гением

Футболист «Наполи» Виктор Осимхен поделился мнением о наставнике команды Лучано Спаллетти, передает France Football.
«Лучано Спаллетти — гений, поверьте мне. То, что Спаллетти сделал здесь с момента своего прихода в Неаполь, нельзя сравнить ни с чем», — сказал Осимхен.
В текущем сезоне Серии А «Наполи» занимает первое место, набрав 74 очка. Римский «Лацио», расположившийся на втором месте, имеет в активе 55 баллов и игру в запасе.
Спаллетти тренировал петербургский «Зенит» с 2009 по 2014 год. С сине-бело-голубыми Спаллетти дважды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он тренирует «Наполи» с 2021 года.