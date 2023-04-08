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1 час назад

Футболисты "Спартака" сыграли вничью с "Динамо" в матче РПЛ

ТАСС

Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 3:3 сыграл вничью со столичным "Динамо" в матче 22-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на стадионе "Открытие Банк - Арена" в Москве.

Футболисты "Спартака" сыграли вничью с "Динамо" в матче РПЛ
Фото: ТАССТАСС

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Александр Соболев (7-я и 88-я минуты, с пенальти), Кейта Бальде (40). У гостей отличились Арсен Захарян (35), Денис Макаров (66), на третьей добавленной минуте первого тайма Соболев забил в свои ворота. Нападающий Соболев провел 100-й матч за красно-белых во всех турнирах, он забил 51 гол в РПЛ, 34 из них - за "Спартак".

Футболисты "Спартака" продлили серию без побед до пяти матчей. Последний раз красно-белые побеждали 11 марта, тогда подопечные Гильермо Абаскаля оказались сильнее воронежского "Факела" (3:2). "Динамо" не может победить в трех встречах подряд.

Матч Второй лиги ЧР по футболу завершился со счетом 15:0

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 42 очка в 22 матчах. "Динамо" с 36 очками идет шестым. В следующем туре "Спартак" 15 апреля на выезде сыграет с московским "Торпедо", бело-голубые в тот же день примут "Пари Нижний Новгород".

Футбол,Гильермо Абаскаль,Арсен Захарян,Денис Макаров,Александр Соболев,Торпедо,Динамо,Спартак,
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