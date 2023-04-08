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38 минут назад

Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью «Спартака» в матче с «Динамо»

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после ничейного результата команды в матче с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

"Я зол": Абаскаль о результате матча с «Динамо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я зол. Нам не повезло, ничья незаслуженная. Мы заслуживали победы. Случилось три момента, когда соперник, не нанося удары по воротам, забивает голы. Все три гола такие. Нам надо разозлиться. Мы сегодня заслуживали победы.

Команда прекрасно понимает, что ей не повезло. Мы хотим побеждать, но нам чего-то не хватает», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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