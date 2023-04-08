"Я зол": Абаскаль о результате матча с «Динамо»

«Я зол. Нам не повезло, ничья незаслуженная. Мы заслуживали победы. Случилось три момента, когда соперник, не нанося удары по воротам, забивает голы. Все три гола такие. Нам надо разозлиться. Мы сегодня заслуживали победы.