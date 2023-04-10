«Манчестер Сити» и «Бавария» проведут голевой матч

После победы над «Саутгемптоном» в 30-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» переключит своё внимание на Лигу чемпионов, где встретится с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. У «горожан» восьмиматчевая победная серия во всех соревнованиях, и в предстоящей встрече они продолжат полагаться на норвежскую суперзвезду Эрлинга Холанда. Фил Фоден остаётся в лазарете, в то время как Бернарду Силва и Кайл Уокер претендуют на возвращение в стартовый состав.