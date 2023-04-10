REUTERS «Манчестер Сити» и «Бавария» проведут голевой матч
Оба коллектива сильны в атаке.
Во вторник, 11 апреля, на стадионе «Этихад» (Манчестер) пройдёт первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварией». Эксперты портала Footballpredictions.com поделились прогнозом на этот матч.
Ставка: тотал больше 2.5 за 1.65.
После победы над «Саутгемптоном» в 30-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» переключит своё внимание на Лигу чемпионов, где встретится с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. У «горожан» восьмиматчевая победная серия во всех соревнованиях, и в предстоящей встрече они продолжат полагаться на норвежскую суперзвезду Эрлинга Холанда. Фил Фоден остаётся в лазарете, в то время как Бернарду Силва и Кайл Уокер претендуют на возвращение в стартовый состав.
«Бавария» в прошлом туре Бундеслиги одержала победу в гостевом матче с «Фрайбургом». Учитывая тот факт, что мюнхенская команда редко забивает меньше двух мячей, аналитики советуют поставить на «тотал больше 2.5». У гостей встречу пропустят Эрик Максим Шупо-Мотинг, Лукас Эрнандес и Мануэль Нойер.
Стартовый свисток во встрече «Манчестер Сити» — «Бавария» прозвучит в 22:00 мск.