Месси побил рекорд Роналду по количеству голов в клубах из Европы

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отличился в матче 30 тура чемпионата Франции против "Ниццы". Он отркыл счет на 26-й минуте с передачи Нуну Мендеша. Игра завершилась победой парижан со счетом 2:0. Стоит отметить, что этот гол стал для Месси 702-м, который он забил, выступая за европейский клуб. Нападающий 672 мяча забил за "Барселону" и еще 30 за "ПСЖ".

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Благодаря мячу в ворота "Ниццы" Месси стал рекордсменом по этому показателю. До него рекорд по голам за европейские клубы принадлежал Криштиану Роналду. На его счету 701 мяч (450 — за "Реал", 145 — за "Манчестер Юнайтед", 101 — за "Ювентус", 5 — за "Спортинг"). В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен".