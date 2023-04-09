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Месси побил рекорд Роналду по количеству голов в клубах из Европы

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отличился в матче 30 тура чемпионата Франции против "Ниццы". Он отркыл счет на 26-й минуте с передачи Нуну Мендеша. Игра завершилась победой парижан со счетом 2:0. Стоит отметить, что этот гол стал для Месси 702-м, который он забил, выступая за европейский клуб. Нападающий 672 мяча забил за "Барселону" и еще 30 за "ПСЖ".

Месси побил рекорд Роналду по количеству голов в клубах из Европы
© Global Look Press

Благодаря мячу в ворота "Ниццы" Месси стал рекордсменом по этому показателю. До него рекорд по голам за европейские клубы принадлежал Криштиану Роналду. На его счету 701 мяч (450 — за "Реал", 145 — за "Манчестер Юнайтед", 101 — за "Ювентус", 5 — за "Спортинг"). В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен".

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Всего в текущем сезоне на счету Месси 14 забитых мячей и 14 результативных передач в 25 матчах чемпионата Франции. Криштиану Роналду на данный момент не сможет догнать Месси. С января 2023 года он играет в чемпионате Саудовской Аравии за "Аль-Наср". Ранее гендиректор "Аль Насра" рассказал о влиянии Роналду на трансферы во всей Саудовской Аравии.

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