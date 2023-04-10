У Вальверде проблемы. Новые подробности драки игрока «Реала» с соперником

Собрали всё, что известно о конфликте уругвайца и Алекса Баэны.

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Громкий скандал в Испании произошёл ещё на выходных. Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ударил в лицо футболиста «Вильярреала» Алекса Баэну по окончании матча команд в чемпионате Испании.

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По сообщениям Marca, Вальверде после игры дождался Баэну на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в автобус «Вильярреала». Их конфликт длится ещё с четвертьфинального матча Кубка Испании (3:2, «Реал»). Тогда Баэна во время игры пнул Вальверде и сказал: «Теперь плачь, ведь твой сын не родится». Речь идёт о тяжёлой для уругвайского футболиста «Реала» ситуации: в конце прошлого года его беременная супруга, Мина Бонино, была близка к потере второго ребёнка. В итоге всё завершилось благополучно, сына удалось спасти.

Вальверде, разозлённый на Баэну, решил после матча лично поговорить с обидчиком. Уругваец сказал игроку «Вильярреала»: «Повтори то, что ты сказал о моём ребёнке на поле». После этого Баэна снова произнёс оскорбления и получил удар по лицу. Вальверде уже во время матча был настроен решительно по отношению к 21-летнему сопернику: во время одной из стычек он чуть не ударил полузащитника «Вильярреала», но сдержался. Люди из окружения полузащитника «Реала» признают, что причина нападения Вальверде связана с «издёвками» про семью.Okko.

Что было потом?

В соцсетях Баэны после матча появился пост, в котором футболист отрицает обвинения в свой адрес: «Счастлив после впечатляющей победы команды на чужом стадионе, но в это же время сильно расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры. Удивлён тому, что обо мне пишут. Это полная ложь». Также 21-летний испанец репостнул сообщение, в котором попытался уличить во лжи Вальверде. В нём сказано, что интервью о беременности жена уругвайца дала после игры Кубка с «Вильярреалом».

«Либо Баэна гадалка, либо кто-то выдумывает историю», – написал пользователь, которого ретвитнул Баэна.

Однако на самом деле жена Вальверде впервые рассказала о проблемах 16 января, ещё за три дня до игры «Реала» и «Вильярреала» в Кубке. Так что Баэна использовал неверную информацию для своей защиты. В комментариях под постом игрока в соцсетях появилось множество недовольных пользователей, высказывавших разочарование футболистом. Однако находятся и те, кто защищают полузащитника «Вильярреала»: «Никто не верит, что ты мог это сказать. Мы с тобой», — отметил один из болельщиков.

После матча испанское издание AS сообщало, что ни «Вильярреал», ни Баэна не планируют жаловаться на Вальверде в комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Если на игрока «Реала» поступит заявление, то его могут дисквалифицировать на срок от трёх до 12 матчей. Судья Хавьер Альберола Рохас, работавший на игре «Реала» и «Вильярреала», не внёс информацию о случившемся в протокол матча, поэтому Вальверде избежит наказания, если пострадавший не предпримет никаких действий.

А были ли какие-то действия от пострадавшего?

Ситуация изменилась чуть позже. По данным Onda Cero, Баэна подал заявление в полицию на Вальверде. При этом «Вильярреал» не собирается вмешиваться в ситуацию, но поддержит своего футболиста. Клуб выпустил заявление на официальном сайте, подтвердив позицию: «Футболист «Вильярреала» Алекс Баэна подвёргся нападению, когда шёл к автобусу команды после матча с «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Столкнувшись с такой ситуацией, игрок решил подать соответствующую жалобу на агрессора в национальную полицию. В очередной раз «Вильярреал» демонстрирует своё неприятие любого акта насилия и твёрдо верит в версию своего игрока, которого будет поддерживать на протяжении всего этого процесса».

Мина, жена Вальверде, опубликовала пост в «Твиттере», в котором высказалась о беременности: «Должна ли я объяснять общественности о ситуации, когда нам сказали, что моя беременность может прерваться? Мы молчали почти два месяца, ожидая результата, чтобы узнать, сможем ли мы сохранить беременность, я была уже на пятом месяце. Я уже достаточно натерпелась. Переживать всё это заново – пытка. Несмотря ни на что, я врагу не пожелаю пройти через подобное, говорю от всего сердца».