Футболист "Вильярреала" написал заявление в полицию на хавбека "Реала"

«Вильярреал» выступает против любого акта насилия, твердо верит в версию игрока и будет поддерживать его на протяжении всего процесса», — говорится в заявлении клуба.

Матч между командами состоялся 8 апреля в Мадриде и завершился победой гостей со счетом 3:2. По данным испанского издания AS, Вальверде вступил в конфликт с Баэной на автобусной парковке, после чего ударил испанца по лицу.

Согласно одной из версий, Баэна во время матча несколько раз высказывался о сыне уругвайца. Также хавбек «Вильярреала» делал в адрес Вальверде жест, который имитировал его плач. Позднее он заявил, что не говорил ничего подобного.