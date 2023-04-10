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1 час назад

Футболист "Вильярреала" Баэна написал заявление в полицию на хавбека "Реала" Вальверде

Газета.Ruиещё 3

Испанский футболист «Вильярреала» Алекс Баэна написал заявление в полицию на уругвайского полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает пресс-служба «Вильярреала».

Футболист "Вильярреала" написал заявление в полицию на хавбека "Реала"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вильярреал» выступает против любого акта насилия, твердо верит в версию игрока и будет поддерживать его на протяжении всего процесса», — говорится в заявлении клуба.

Матч между командами состоялся 8 апреля в Мадриде и завершился победой гостей со счетом 3:2. По данным испанского издания AS, Вальверде вступил в конфликт с Баэной на автобусной парковке, после чего ударил испанца по лицу.

Согласно одной из версий, Баэна во время матча несколько раз высказывался о сыне уругвайца. Также хавбек «Вильярреала» делал в адрес Вальверде жест, который имитировал его плач. Позднее он заявил, что не говорил ничего подобного.

Футбол,Реал,
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