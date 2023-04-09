«Ливерпуль» и «Арсенал» огласили составы на матч 30-го тура АПЛ

Красные очень хотят насолить лидеру и поправить своё положение в таблице.

Фото: football365.com football365.com

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Энфилд» состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Стартовый свисток Пола Тирни прозвучит в 18:30 мск.

Команды огласили составы на эту встречу.

«Канониры» с 72 очками занимают первое место в чемпионате Англии. «Ливерпуль» (43) располагается на восьмой строчке.