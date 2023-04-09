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38 минут назад

«Ливерпуль» и «Арсенал» огласили составы на матч 30-го тура АПЛ

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Красные очень хотят насолить лидеру и поправить своё положение в таблице.

«Ливерпуль» и «Арсенал» огласили составы на матч 30-го тура АПЛ
Фото: football365.comfootball365.com

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Энфилд» состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Стартовый свисток Пола Тирни прозвучит в 18:30 мск.

Команды огласили составы на эту встречу.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Харви Эллиотт, Мохамед Салах, Коди Гакпо, Дарвин Нуньес.

«Арсенал»: Аарон Рамсдейл, Бен Уайт, Роб Холдинг, Габриэл Магальянс, Александр Зинченко, Мартин Эдегор, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака, Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли.

«Канониры» с 72 очками занимают первое место в чемпионате Англии. «Ливерпуль» (43) располагается на восьмой строчке.

Встреча первого круга завершилась со счётом 3:2 в пользу «Арсенала».

Футбол,Алисон Бекер,Габриэл Жезус,Роб Холдинг,Эндрю Робертсон,Джордан Хендерсон,Мартин Эдегор,Мохамед Салах,Александр Зинченко,
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