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20 минут назад

Роналду вступил в перепалку с футболистом "Аль-Фейха" после матча

Газета.Ruиещё 1

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду вступил в перепалку с футболиста "Аль-Фейха" после матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Mail.

Роналду вступил в перепалку с футболистом "Аль-Фейха"
Фото: EPAEPA

Португалец после матч сказал форварду "Аль-Фейха": "Ты не хочешь играть!", намекнув на тактику соперника, после чего звездный футболист "Аль-Насра" удалился в подтрибунное помещение. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в девяти матчах, отметившись 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

"Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице. Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для футболиста и его семьи. 38-летний португалец с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью игрока, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.

Ранее Роналду назвал секрет успеха.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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