Роналду вступил в перепалку с футболистом "Аль-Фейха"

Португалец после матч сказал форварду "Аль-Фейха": "Ты не хочешь играть!", намекнув на тактику соперника, после чего звездный футболист "Аль-Насра" удалился в подтрибунное помещение. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в девяти матчах, отметившись 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

"Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице. Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для футболиста и его семьи. 38-летний португалец с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью игрока, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.