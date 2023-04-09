Мбаппе хочет, чтобы Лионель Месси остался в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не желает ухода из команды Лионеля Месси , чей контракт с клубом истекает в конце сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, руководство парижан также сохраняет надежды на продление контракта с 35-летним аргентинцем. Однако в клубе понимают, что с каждым днём сделать это всё сложнее, потому что переговоры с Месси начала «Барселона», которая хочет вернуть футболиста в команду.