Александр Мостовой попал в больницу

Бывший полузащитник московского ФК «Спартак» Александр Мостовой госпитализирован. Его беспокоят старые травмы, пишет Sport24 со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что «Александра беспокоят старые травмы». Собеседник портала добавил, что футболист предположительно будет находиться в медицинском учреждении несколько дней.
Мостовой играл за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды он провел 51 матч и забил десять мячей.
Кроме того, в период с 1996 по 2004 год Александр выступал в испанском чемпионате за «Сельту» из Виго и «Алавес». Также он играл в таких клубах, как «Бенфика», «Страсбур», «Кан».
Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году.