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29 минут назад

Александр Мостовой попал в больницу

Илья Родин

Бывший полузащитник московского ФК «Спартак» Александр Мостовой госпитализирован. Его беспокоят старые травмы, пишет Sport24 со ссылкой на источник.

Александр Мостовой попал в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник пояснил, что «Александра беспокоят старые травмы». Собеседник портала добавил, что футболист предположительно будет находиться в медицинском учреждении несколько дней.

Мостовой играл за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды он провел 51 матч и забил десять мячей.

Кроме того, в период с 1996 по 2004 год Александр выступал в испанском чемпионате за «Сельту» из Виго и «Алавес». Также он играл в таких клубах, как «Бенфика», «Страсбур», «Кан».

Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году.

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