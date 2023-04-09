Александр Мостовой попал в больницу

Бывший полузащитник московского ФК «Спартак» Александр Мостовой госпитализирован. Его беспокоят старые травмы, пишет Sport24 со ссылкой на источник.

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Источник пояснил, что «Александра беспокоят старые травмы». Собеседник портала добавил, что футболист предположительно будет находиться в медицинском учреждении несколько дней.

Мостовой играл за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды он провел 51 матч и забил десять мячей.

Кроме того, в период с 1996 по 2004 год Александр выступал в испанском чемпионате за «Сельту» из Виго и «Алавес». Также он играл в таких клубах, как «Бенфика», «Страсбур», «Кан».