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1 час назад

Российский тренер Тарханов назвал вратаря, который придет на смену Акинфееву в ЦСКА

Газета.Ruиещё 7

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал отсутствие вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева в матче с «Химками» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Российский тренер назвал вратаря, который придет на смену Акинфееву в ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча состоялась 9 апреля и завершилась победой армейцев со счетом 3:0. Акинфеев пропускал игру из-за травмы. Ворота красно-синих защищал 19-летний Владислав Тороп.

«Тороп вообще частенько выступает в последних матчах, игрок достаточно хороший. Плюс у него есть прекрасный учитель — Игорь Акинфеев. Когда Игорь завершит карьеру, ему будет готова замена. Хорошо, что ему дают шанс», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА после победы над «Химками» набрал 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем туре армейцы на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет 15 апреля.

Футбол,РПЛ,Владислав Тороп,Александр Тарханов,Игорь Акинфеев,
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