Российский тренер назвал вратаря, который придет на смену Акинфееву в ЦСКА

«Тороп вообще частенько выступает в последних матчах, игрок достаточно хороший. Плюс у него есть прекрасный учитель — Игорь Акинфеев. Когда Игорь завершит карьеру, ему будет готова замена. Хорошо, что ему дают шанс», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».