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ЦСКА крупно обыграл «Химки» в матче РПЛ

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал подмосковные «Химки». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:0.

ЦСКА крупно обыграл «Химки» в матче РПЛ
© ПФК ЦСКА

ЦСКА завладел комфортным преимуществом ближе к свистку на перерыв. На 34-й минуте встречи Иван Обляков вывел хозяев вперёд, забив ударом со средней дистанции. Голевой пас на свой счёт записал Фёдор Чалов. Спустя три минуты удвоил счёт Бактиёр Зайнутдинов, это первый гол Бактиёра в футболке ЦСКА. На 62-й минуте Хорхе Карраскаль ударом из пределов штрафной забил третий гол хозяев.

ЦСКА, занимающий четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрал 41 очко после 22 матчей и сократил отставание от «Спартака» до одного очка. «Химки» остались на предпоследнем, 15-м месте. Команда заработала 13 очков в 22 матчах.

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