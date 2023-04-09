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17 минут назад

«Ференцварош» предложил Черчесову продлить контракт

Советский спорт

В руководстве клуба четкое понимание, что российского специалиста надо оставить.

«Ференцварош» предложил Черчесову продлить контракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Венгерский «Ференцварош» предложил Станиславу Черчесову продление контракта, сообщает Матч ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, у руководства клуба есть четкая позиция – сохранить тренера, а Черчесов, в настоящее время, думает и в скором времени примет решение насчет будущего.

Ранее сообщалось, что Черчесов может покинуть венгерский клуб, который впервые за 48 лет сыграла в еврокубках весной.

Футбол,Станислав Черчесов,
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