«Ференцварош» предложил Черчесову продлить контракт

В руководстве клуба четкое понимание, что российского специалиста надо оставить.
Венгерский «Ференцварош» предложил Станиславу Черчесову продление контракта, сообщает Матч ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, у руководства клуба есть четкая позиция – сохранить тренера, а Черчесов, в настоящее время, думает и в скором времени примет решение насчет будущего.
Ранее сообщалось, что Черчесов может покинуть венгерский клуб, который впервые за 48 лет сыграла в еврокубках весной.