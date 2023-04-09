«Ференцварош» предложил Черчесову продлить контракт

В руководстве клуба четкое понимание, что российского специалиста надо оставить.

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Венгерский «Ференцварош» предложил Станиславу Черчесову продление контракта, сообщает Матч ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, у руководства клуба есть четкая позиция – сохранить тренера, а Черчесов, в настоящее время, думает и в скором времени примет решение насчет будущего.