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1 час назад

В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева во втором матче подряд

Майк Габриелян

В ЦСКА объяснили, почему голкипер Игорь Акинфеев пропускает второй матч подряд. С комментарием выступил врач команды Эдуард Безуглов.

В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева во втором матче подряд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня играть в стартовом составе здоровье не позволяет», - сказал медик.

По его словам, Акинфеев динамично восстанавливается и в ближайшие дни должен приступить к тренировкам в общей группе.

В воскресенье ЦСКА играет с «Химками» в 22-м туре РПЛ. Акинфеев не вышел на поле и числится в запасе. Он пропустил и предыдущую встречу армейцев с самарскими «Крыльями Советов»

Игорю Акинфееву накануне, 8 апреля, исполнилось 37 лет. С начала профессиональной карьеры в 2003 году он выступал только за ЦСКА. Игорь является самым «преданным своей команде игроком» среди всех футболистов 10 лучших лиг Европы. В нынешнем сезоне голкипер защищал ворота армейцев в 24 матчах.

Ранее Акинфеев попал в топ-50 лучших вратарей за всю историю футбола.

Футбол,Эдуард Безуглов,Игорь Акинфеев,
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