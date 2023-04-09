Аршавин заявил, что Дзюба сможет забить "Зениту" только с пенальти

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин выразил мнение, что форвард "Локомотива" Артем Дзюба не сможет забить с игры в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом". Его слова передает "Матч ТВ".

Фото: Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва» Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

"Забьет ли Дзюба "Зениту"? Нет. Если только с пенальти, с игры — нет", — сказал Аршавин.

Встреча проходит в эти минуты. Счет пока не открыт. Игра проходит в Москве на "РЖД Арене". "Газета.Ru" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Зенит" после 22 матчей набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 25 баллами расположился на 11-й строчке.