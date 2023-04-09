Гулиев рассказал о конфликте с Гогниевым

«Как мы попрощались с Гогниевым? Конечно, он со всеми нами поговорил, со мной тоже. Всё было по-хорошему. Всех поблагодарил за работу.



Информация, что я с ним чуть ли не дрался? Это какая-то ерунда. Я младше него, как я могу с ним драться? Бред.



Да, был конфликт, недопонимание. У меня много эмоций. У него тоже. Но он старше, я не должен был отвечать на его эмоциями своими. Мы в итоге поговорили, всё в порядке», — цитирует Гулиева «РБ Спорт».