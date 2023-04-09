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19 минут назад

Гулиев рассказал о конфликте с Гогниевым

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Тренер и полузащитник расстались спокойно.

Гулиев рассказал о конфликте с Гогниевым
Фото: ChampionatChampionat

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал, как с командой попрощался бывший наставник Спартак Гогниев. Сегодня, 9 апреля, «Химки» провели первый матч после ухода Гогниева. Подмосковный клуб уступил ЦСКА со счётом 0:3.

«Как мы попрощались с Гогниевым? Конечно, он со всеми нами поговорил, со мной тоже. Всё было по-хорошему. Всех поблагодарил за работу.

Информация, что я с ним чуть ли не дрался? Это какая-то ерунда. Я младше него, как я могу с ним драться? Бред.

Да, был конфликт, недопонимание. У меня много эмоций. У него тоже. Но он старше, я не должен был отвечать на его эмоциями своими. Мы в итоге поговорили, всё в порядке», — цитирует Гулиева «РБ Спорт».

Футбол,Аяз Гулиев,Спартак,
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