Вендел признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Зенит» в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вендел назван лучшим игроком матча 22 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
Воскресная встреча в Москве завершилась победой зенитовцев со счетом 2:1, Вендел отличился на 40 й минуте.
«Зенит» набрал 54 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (25) идет 11 м.
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Чемпионат России. 2022-23. Тур 22 «Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:1) Голы: Глушенков, 26 (ВИДЕО). — Вендел, 40 (ВИДЕО). Кассьерра, 77 (ВИДЕО).