Вендел признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Зенит» в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вендел назван лучшим игроком матча 22 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

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Воскресная встреча в Москве завершилась победой зенитовцев со счетом 2:1, Вендел отличился на 40 й минуте.

«Зенит» набрал 54 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (25) идет 11 м.

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