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44 минуты назад

Вендел признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Зенит» в РПЛ

Матч ТВ

Полузащитник «Зенита» Вендел назван лучшим игроком матча 22 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

Вендел признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Зенит» в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Воскресная встреча в Москве завершилась победой зенитовцев со счетом 2:1, Вендел отличился на 40 й минуте.

«Зенит» набрал 54 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (25) идет 11 м.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат России. 2022-23. Тур 22 «Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:1) Голы: Глушенков, 26 (ВИДЕО). — Вендел, 40 (ВИДЕО). Кассьерра, 77 (ВИДЕО).

Футбол,Зенит,
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