"Зенит" прервал четырехматчевую победную серию "Локомотива" в РПЛ

Петербургский "Зенит" со счетом 2:1 победил московский "Локомотив" в выездном матче 22-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Москве на "РЖД-Арене" в присутствии 10 859 зрителей.

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В составе победителей забитым мячом отметился Вендел (40-я минута), защитник "Локомотива" Егор Погостнов забил в свои ворота (77). У проигравших гол забил Максим Глушенков (26). Полузащитник забил второй мяч за столичный клуб после перехода из самарских "Крыльев Советов" в зимнее трансферное окно. Всего на его счету восемь матчей за "Локомотив".

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"Зенит" в третий раз подряд победил "Локомотив" в рамках РПЛ, в 2022 году петербургская команда дважды обыграла соперника на своем поле (3:1, 5:0). Всего "Зенит" не проигрывает столичному клубу девять матчей - шесть побед и три ничьи. В 2020 году клуб из Санкт-Петербурга обыграл столичный коллектив в игре за Суперкубок России (3:0).

До этого матча "Локомотив" оставался единственной командой РПЛ после зимней паузы, которая не теряла очков. Ранее столичный клуб победил дома "Краснодар" (3:2), а также одолел на выезде "Ростов" (3:1), грозненский "Ахмат" (1:0) и "Пари Нижний Новгород" (4:0). Один раз очки потеряли "Зенит", "Ростов" и московский ЦСКА, потерпев по одному поражению.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка. "Локомотив" занимает 10-е место с 25 очками. В следующем туре "Зенит" сыграет в гостях против идущего вторым "Ростова" 16 апреля. "Локомотив" в этот же день встретится на выезде с "Оренбургом".