Гендиректор «Зенита»: «Ростов» пытается наступать нам на пятки

«В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков «Зенита» с победой. Очень непростой соперник. Что мы «любим» пропускать в первом тайме — это проявилось, но потом доминировали, много моментов создали. Во втором тайме, считаю, у соперника не было моментов, только после второго гола начали огрызаться. Контроль над мячом, атаки — этого было больше у «Зенита». И, конечно, потрясающий гол Кассьерры. Многие спрашивали: когда же он забьёт? Он забил!



Очень важная победа, но следующая игра в Ростове на Дону не менее важная. «Ростов» пытается наступать нам на пятки. Надеюсь, игру там проведём так же эффективно, как в Москве», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».