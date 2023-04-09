Малком и Клаудиньо потроллили Дзюбу после победы над «Локомотивом»

Ранее Дзюба, комментируя уход из «Зенита», заявил, что команда стала превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Он выразил недовольство засильем латиноамериканцев в команде. При этом нападающий подчеркнул, что у него нет претензий к самим футболистам, с которыми у него хорошие взаимоотношения.