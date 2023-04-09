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1 час назад

Малком и Клаудиньо потроллили Дзюбу после победы над «Локомотивом»

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«Зенит» Рио-де-Жанейро в деле.

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо потроллили форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу после матча команд в 22-м туре РПЛ. Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

Малком после матча сказал: «Это Сан-Паулу, Рио-Де-Жанейро, спокойно, три очка». Клаудиньо добавил: «Это Рио-де-Жанейро». Видео комментариев футболистов опубликовала пресс-служба «Зенита».

Ранее Дзюба, комментируя уход из «Зенита», заявил, что команда стала превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Он выразил недовольство засильем латиноамериканцев в команде. При этом нападающий подчеркнул, что у него нет претензий к самим футболистам, с которыми у него хорошие взаимоотношения.

Футбол,Видео,Зенит,
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