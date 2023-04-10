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1 час назад

Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом»

Матч ТВиещё 1

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба через социальные сети обратился к болельщикам команды после поражения во встрече с «Зенитом».

В воскресенье «Локомотив» на домашнем стадионе проиграл «Зениту» в 22 м туре чемпионата России (1:2).

— Хотел бы извиниться за свою игру. Состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел. Вроде внутренне спокоен был, наверное, в голове там было какое-то состояние. Хотелось, чтобы команда победила. Наверное, чересчур сильно хотел.

Наверное, сегодня была очень интересная игра. К сожалению, мы проиграли. Сейчас прям так тошно, противно на душе. Искренне верю, что у нашей команды есть характер. Есть все для того, чтобы в будущем быть сильнее. Пусть проиграли сегодня, но мы с высоко поднятой головой. Сделаем огромные выводы из этого поражения. Мы уже на данный момент конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны. Надеюсь, уже в следующем сезоне эти молодые ребята станут более зрелыми, сильными и у них будет все хорошо.

Это огромный урок для нас, особенно для меня. Потому что надо поспокойнее. Ты думаешь, что все должно получаться, но на самом деле в жизни бывает такое, что даже стоит проиграть однажды, оступиться сильно и получить такую хорошую пощечину, оплеуху. Это даже может стать большим импульсом в твоей жизни, карьере. Решил здесь сказать, потому что не хочется общаться с журналистами. Устал от этого всего, выигрываешь — ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь — ты мертвый, еще чего-то, — сказал Дзюба.

Дзюба отказался жать руку Семаку после матча «Локомотив» – «Зенит»

Железнодорожники занимают 11 е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

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