Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом»

— Хотел бы извиниться за свою игру. Состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел. Вроде внутренне спокоен был, наверное, в голове там было какое-то состояние. Хотелось, чтобы команда победила. Наверное, чересчур сильно хотел.



Наверное, сегодня была очень интересная игра. К сожалению, мы проиграли. Сейчас прям так тошно, противно на душе. Искренне верю, что у нашей команды есть характер. Есть все для того, чтобы в будущем быть сильнее. Пусть проиграли сегодня, но мы с высоко поднятой головой. Сделаем огромные выводы из этого поражения. Мы уже на данный момент конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны. Надеюсь, уже в следующем сезоне эти молодые ребята станут более зрелыми, сильными и у них будет все хорошо.



Это огромный урок для нас, особенно для меня. Потому что надо поспокойнее. Ты думаешь, что все должно получаться, но на самом деле в жизни бывает такое, что даже стоит проиграть однажды, оступиться сильно и получить такую хорошую пощечину, оплеуху. Это даже может стать большим импульсом в твоей жизни, карьере. Решил здесь сказать, потому что не хочется общаться с журналистами. Устал от этого всего, выигрываешь — ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь — ты мертвый, еще чего-то, — сказал Дзюба.