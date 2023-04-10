Арабский фонд предлагал €2,5 млрд за продажу «Наполи»

«Я даже не хочу знать, сколько сейчас стоит «Наполи». Это семейная игрушка, и я не думаю о продаже клуба. Я бы даже не знал, что делать после того, как расстанусь с «Наполи». Покупать клуб АПЛ что ли?



Я неаполитанец, мне хорошо с «Наполи», и все предложения о продаже меня не беспокоят. В прошлом году арабский фонд предложил мне €2,5 млрд, однако я наотрез отказался», — приводит слова Де Лаурентиса Italian Football TV.