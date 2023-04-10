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20 минут назад

Арабский фонд предлагал €2,5 млрд за продажу «Наполи»

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что недавно он получил крайне выгодное предложение о продаже клуба.

Арабский фонд предлагал €2,5 млрд за продажу «Наполи»
Фото: Betassist.ruBetassist.ru

«Я даже не хочу знать, сколько сейчас стоит «Наполи». Это семейная игрушка, и я не думаю о продаже клуба. Я бы даже не знал, что делать после того, как расстанусь с «Наполи». Покупать клуб АПЛ что ли?

Я неаполитанец, мне хорошо с «Наполи», и все предложения о продаже меня не беспокоят. В прошлом году арабский фонд предложил мне €2,5 млрд, однако я наотрез отказался», — приводит слова Де Лаурентиса Italian Football TV.

«Наполи» 33 года не становился чемпионом Италии. Однако эта серия должна прерваться в самое ближайшее время. Подопечные Лучано Спаллетти в 29 турах набрали 74 очка и опережают ближайшего преследователя — «Лацио» — на 16 очков.

Отметим, что «Наполи» также продолжает борьбу в Лиге чемпионов. 12 апреля неаполитанцы встретятся с «Миланом» в первом матче 1/4 финала турнира.

Футбол,Аурелио Де,Лучано Спаллетти,
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