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Месси и Де Брёйне — лучшие ассистенты топ-5 лиг Европы. У обоих по 14 голевых передач

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне делят первое место в списке лучших ассистентов топ-5 европейских чемпионатов.

Месси и Де Брёйне делят звание лучшего ассистента топ-5 лиг Европы
© globallookpress.com

В последних матчах своих лиг оба отдали свою 14-ю голевую передачу в чемпионате. Месси ассистировал на гол Серхио Рамосу, а де Брёйне помог забить Эрлингу Холанду.

Напомним, Де Брёйне достиг отметки в 100 ассистов в АПЛ, а Месси установил рекорд по голам в Европе на клубном уровне, опередив Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий отказался от нового контракта с «ПСЖ» и заинтересован в переходе в «Барселону». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 25 матчах, в которых забил 14 голов. У Де Брёйне в АПЛ — пять голов.

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