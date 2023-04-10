Месси и Де Брёйне делят звание лучшего ассистента топ-5 лиг Европы

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне делят первое место в списке лучших ассистентов топ-5 европейских чемпионатов.

В последних матчах своих лиг оба отдали свою 14-ю голевую передачу в чемпионате. Месси ассистировал на гол Серхио Рамосу, а де Брёйне помог забить Эрлингу Холанду.

Напомним, Де Брёйне достиг отметки в 100 ассистов в АПЛ, а Месси установил рекорд по голам в Европе на клубном уровне, опередив Криштиану Роналду.