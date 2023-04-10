Детский тренер Дзюбы оценил отказ футболиста пожать руку Семаку

Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил поступок футболиста, который после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) отказался от рукопожатия с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком . Об этом сообщает Sport24 .

«Это не красит Артема, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России», — заявил Шупляков.

«Можно только догадываться, связан ли этот жест Артема с его уходом из "Зенита"», — резюмировал тренер.

9 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако игрок никак на это не отреагировал и направился в сторону подтрибунного помещения. Футболист объяснил, что не пожал руку тренеру, потому что не видел его.