$79.50+0.1487.10+0.37
53 минуты назад

Детский тренер Дзюбы оценил отказ футболиста пожать руку Семаку

Lenta.ruиещё 4

Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил поступок футболиста, который после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) отказался от рукопожатия с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Об этом сообщает Sport24.

Детский тренер Дзюбы оценил отказ футболиста пожать руку Семаку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист призвал бывшего подопечного извиниться перед наставником сине-бело-голубых.

«Это не красит Артема, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России», — заявил Шупляков.

Он также объяснил случившееся взрывным характером футболиста.

«Можно только догадываться, связан ли этот жест Артема с его уходом из "Зенита"», — резюмировал тренер.

9 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако игрок никак на это не отреагировал и направился в сторону подтрибунного помещения. Футболист объяснил, что не пожал руку тренеру, потому что не видел его.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий