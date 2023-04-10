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50 минут назад

Кержаков рассказал о плохих тренировочных условиях в «Кармиотиссе»

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Бывший тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков раскритиковал тренировочные условия, созданные в кипрской команде.

Кержаков рассказал о плохих тренировочных условиях в «Кармиотиссе»
Фото: RFS.RURFS.RU

«До меня в «Кармиотиссе» не делали техническую съёмку. Я попросил о технической камере – отсняли первый домашний матч. Следующий матч – выездной, после него прошу запись. Мне отвечают: «Мы взяли оператора только на домашние игры». На Кипре, где за час-полтора можно доехать практически до любой точки. Шок.

База «Кармиотиссы» – один стадион и три вагончика: два – раздевалки, в третьем – всё подряд, от доктора до человека, который стирает форму. Игроки даже не успевают помыться в этих вагонах, потому что вода заканчивается: есть два рожка.

К сожалению, также я не мог рассчитывать на всех сильнейших игроков. Крайний защитник сломал ногу в первой игре, через игру травмировался ещё один игрок основы. К тому же тогда по Кипру шёл какой-то вирус, который, естественно, быстро распространился по нашим вагончикам. Шесть-семь игроков заболели.

В единственном победном матче в «Кармиотиссе» была прекрасная скамейка запасных: вратарь, три игрока основы и три – из дубля, двое из которых до меня ни разу не тренировались с главной командой», – приводит слова Кержакова Sports.ru.

Футбол,Александр Кержаков,
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