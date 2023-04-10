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9 минут назад

Депутат Терюшков раскритиковал предоставление российского гражданства легионерам РПЛ

Газета.Ru

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре Роман Терюшков pаявил, что предоставление российского спортивного гражданства легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) кажется ему достаточно странным.

Депутат раскритиковал предоставление российского гражданства легионерам РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В феврале российский паспорт получили бразильские игроки петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо. Также в последнее время о возможном получении российского гражданства высказывались несколько иностранных футболистов из клубов РПЛ.

«Предоставление спортивного гражданства легионерам по случаю действия их контракта с российскими командами представляется мне крайне неоднозначным. Можно раздать паспорта всем иностранцам и забыть тему с лимитом, только от этого наш футбол развиваться лучше не станет», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Футбол,Роман Терюшков,Зенит,Госдума,
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