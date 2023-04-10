Депутат раскритиковал предоставление российского гражданства легионерам РПЛ

«Предоставление спортивного гражданства легионерам по случаю действия их контракта с российскими командами представляется мне крайне неоднозначным. Можно раздать паспорта всем иностранцам и забыть тему с лимитом, только от этого наш футбол развиваться лучше не станет», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».