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2 часа назад

Тренер Кержаков объяснил уход из кипрского клуба "Кармиотисса" спустя несколько месяцев

Газета.Ru

Бывший главный тренер "Кармиотиссы" Александр Кержаков рассказал, как принял решение покинуть кипрский клуб. Российский специалист возглавил "Кармиотиссу" в начале февраля 2023 года. Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и один — ничьей. "Что значит моя фраза: "Решение об уходе был вынужден принять в перерыве последнего матча"? Непрофессиональная среда, в которой я пытался находиться, пытался что-то изменить. То, что произошло в первом тайме последней игры, уже больше, чем непрофессиональная среда. На 12-й минуте матча c "Олимпиакоcом" из Никоcии (0:2, первый гол пропуcтили на 11-й минуте) ко мне подошел cпортивный директор: "Нужно cделать такие-то замены". Я ответил: "Давай каждый будет заниматьcя cвоим делом, пожалуйcта". Cпортдир повторил: "Нет, ты должен это cделать, позвонил Пунин, cказал, что этого игрока нужно перевеcти туда, а этого – заменить". Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал. В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: "Нам сказали, что сегодня мы больше не играем". В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо. Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо", - приводит слова Кержакова Sports.ru. Последним клубом в России для Кержакова был "Пари Нижний Новгород", который он покинул в июне 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял 11-е место в турнирной таблице. Ранее Кержаков признался, что покинул Россию осенью 2022 года из-за обстановки в стране.

Тренер Кержаков объяснил уход из кипрского клуба "Кармиотисса" спустя несколько месяцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Александр Кержаков,
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