Тренер Кержаков объяснил уход из кипрского клуба "Кармиотисса" спустя несколько месяцев

Бывший главный тренер "Кармиотиссы" Александр Кержаков рассказал, как принял решение покинуть кипрский клуб. Российский специалист возглавил "Кармиотиссу" в начале февраля 2023 года. Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражениями и один — ничьей. "Что значит моя фраза: "Решение об уходе был вынужден принять в перерыве последнего матча"? Непрофессиональная среда, в которой я пытался находиться, пытался что-то изменить. То, что произошло в первом тайме последней игры, уже больше, чем непрофессиональная среда. На 12-й минуте матча c "Олимпиакоcом" из Никоcии (0:2, первый гол пропуcтили на 11-й минуте) ко мне подошел cпортивный директор: "Нужно cделать такие-то замены". Я ответил: "Давай каждый будет заниматьcя cвоим делом, пожалуйcта". Cпортдир повторил: "Нет, ты должен это cделать, позвонил Пунин, cказал, что этого игрока нужно перевеcти туда, а этого – заменить". Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал. В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: "Нам сказали, что сегодня мы больше не играем". В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо. Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо", - приводит слова Кержакова Sports.ru. Последним клубом в России для Кержакова был "Пари Нижний Новгород", который он покинул в июне 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял 11-е место в турнирной таблице. Ранее Кержаков признался, что покинул Россию осенью 2022 года из-за обстановки в стране.